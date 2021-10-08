РИАМО (МЫТИЩИ) - 8 окт. В Мытищинской картинной галерее в пятницу состоялось открытие выставки заслуженного архитектора Московской области Григория Нигияна «Живопись, графика, коллекционирование», сообщается на сайте администрации городского округа.

Свой творческий путь Нигиян начал с учебы в Московском архитектурном институте (1977-1983 гг.). После службы в армии он работал художником-проектантом на заводах «Газосвет» и «Аркон» в системе «Мосгороформление».

С 1995 года Нигиян перешел на работу в Мытищи на должность главного художника управления архитектуры и градостроительства. В 2002 году был назначен заместителем начальника управления, а в 2007 году стал начальником ведомства.

С начала 2015 года работал начальником территориального управления комитета по архитектуре и градостроительству Московской области по городским округам Мытищи и Лобня.

С октября 2020 года Нигиян вышел на пенсию и занялся общественной деятельностью. С октября этого года избран председателем ассоциации художников Мытищ, является членом рабочей группы архитектурного совета Московской области.

Нигиян – крайне многогранный автор. Его искусство не находится в статичном положении, а с годами меняется, трансформируется в нечто новое и, порой, даже неожиданное.

«Я пересмешник, я разный – как на показе модной и не очень одежды. Сегодня один, завтра другой. Зритель скажет, хорошо это или плохо, но важно понять, что выплеск эмоций на холст или картон – это очень личные переживания, связанные с определенным восприятием мира», - отметил художник.

Персональная выставка в картинной галерее – это срез последних лет творчества, рассказ о новых для автора интересах и техниках, и без сомнения это история о чувствах и переживаниях.

Авторская выставка «Григорий Нигиян. Живопись, графика, коллекционирование» в Мытищинской картинной галерее будет работать до 24 октября. Адрес галереи: Мытищи, ул. Мира, 7. Телефон: 8(498)720-54-40.