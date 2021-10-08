РИАМО - 8 окт. Торжественное открытие мемориальной доски народному артисту СССР, герою социалистического труда Юрию Никулину состоялось на улице Большой Бронной в Москве, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.

Мемориальную доску установили по ходатайству Московского цирка Никулина на Цветном бульваре. Она расположена на доме, где артист жил с 1970 по 1997 годы.

«Сегодня в столице увековечили память человека, имя которого без преувеличения знает каждый россиянин. На Большой Бронной появилась мемориальная доска Юрию Никулину – выдающемуся артисту, оставившему после себя очень важное нематериальное культурное наследие, любимое многими поколениями», - сказал глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Он отметил, что автором мемориальной доски стал скульптор Александр Рукавишников, который в 2000 году создал скульптурную композицию, стоящую перед зданием цирка на Цветном бульваре.

В церемонии открытия приняли участие городские органы власти, деятели культуры и представители московских цирков.

Столетие со дня рождения знаменитого советского артиста и великого клоуна Юрия Никулина будут отмечать 18 декабря 2021 года.