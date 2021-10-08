РИАМО - 8 окт. С начала текущего года земельные инспекторы Московской области осмотрели 142,4 тыс. проблемных участков, что в 3,5 раза больше, чем в 2020 году, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.

Нарушения были выявлены примерно на 50 тыс. проверенных участков.

Как уточнил зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин, такого результата удалось добиться благодаря цифровизации земельного контроля в регионе, внедрению риск-ориентированного подхода, а также активной доработке мобильного приложения «Проверки Подмосковья».

«В 2020 году, несмотря на пандемию, благодаря цифровизации земельного контроля, которая началась в 2019 году, земинспекторы показали отличный результат – осмотрели 40,4 тыс. участков. В 2021 году земельным контролем Подмосковья совершен настоящий прорыв – по итогам 9 месяцев работы уже осмотрено в 3,5 раза больше земель, чем в прошлом году», – отметил Разин.

Он добавил, что это огромный пласт работы по выявлению нарушений на земельных участках, которые правообладателям следует исправить.

Лидерами по проведенным в текущем году осмотрам стали городской округ Солнечногорск (осмотрено около 9 тыс. участков), Раменский округ (7,9 тыс.), городской округ Серпухов (более 7 тыс.), городской округ Клин (почти 6,1 тыс.), городской округ Воскресенск (свыше 5,9 тыс.), городской округ Щелково (около 5,9 тыс.), городской округ Домодедово (порядка 5,5 тыс.), Дмитровский округ (5,3 тыс.), а городской округ Ступино (5 260).

Почти 38 тыс. участков из общего числа проверенных в этом году собственники не используют, используют не назначению – около 6,9 тыс. участков, не принимают мер по борьбе с борщевиком на 6,6 тыс. земель, около 3 тыс. участков не имеют должного ухода, поэтому земля портится. Еще на 106 участках были обнаружены навалы мусора.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что с начала 2021 года на правообладателей земельных участков начислили штрафы на общую сумму около 390 млн рублей, большая часть из них – за неудаление борщевика.