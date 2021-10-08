РИАМО - 8 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в тройку лидеров медиарейтинга глав регионов России за сентябрь 2021 года, он занял третье место, сообщает пресс-служба компании «Медиалогия».

В сентябре СМИ писали о том, что губернатор выехал в Ногинск, чтобы встретиться с пострадавшими от взрыва газа в многоэтажном доме и проконтролировать ход спасательных работ. Президент РФ Владимир Путин выслушал доклад Андрея Воробьева о данном инциденте и обсудил с ним меры поддержки пострадавших семей.

Также губернатор заявлял, что компенсация семьям людей, которые погибли при взрыве, составит 1 млн рублей. Еще СМИ писали, что Андрей Воробьев поручил выплатить раненным жителям от 100 до 500 тыс. рублей.

Также в топ-10 медиарейтинга сентября вошли Сергей Собянин (Москва), Александр Беглов (Санкт-Петербург), Радий Хабиров (Башкортостан), Михаил Дегтярев (Хабаровский край), Игорь Руденя (Тверская область), Дмитрий Азаров (Самарская область), Рамзан Кадыров (Чечня), Сергей Аксенов (Крым) и Рустам Минниханов (Татарстан).

Рейтинг сформировали на основе базы СМИ, в которую входят более 68 тыс. источников.