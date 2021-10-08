РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 окт. Автомобиль Chevrolet сбил пожилую женщину в поселке Быково Подольска, пострадавшая жива, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец происшествия.

ДТП произошло в пятницу в районе 15:30 на Московской улице у автобусной остановки «ЦСИО» в поселке Быково. Пострадавшая жива. Авария не сильная.

Как пояснили в ОГИБДД УМВД России по Подольску, о произошедшем информация не поступала. Возможно, что участники ДТП обошлись без вызова сотрудников ГИБДД.