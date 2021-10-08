РИАМО - 8 окт. Проект соединения Северо-Восточной хорды (СВХ) и Курганской улицы с дальнейшим выходом на МКАД позволит улучшить транспортное обслуживание на востоке Москвы, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Сегодня в утренний час пик основная транспортная связь районов на Щелковском шоссе чрезмерно перегружена по направлению к центру. Выходящие к шоссе Монтажная и Уральская улицы также работают на пределе пропускной способности.

Новый проект предусматривает продление 2-го Иртышского проезда до СВХ, что в перспективе позволит улучшить транспортное обслуживание пассажиров на востоке Москвы.

«После реализации проекта жители Гольянова и Метрогородка смогут с комфортом доехать не только до ближайшей станции метро «Щелковская», но и до крупного транспортно-пересадочного узла, в который входят станция метро «Черкизовская», станция МЦК «Локомотив» и железнодорожный вокзал Восточный», – сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Она отметила, что в этих районах будут сформированы новые маршруты общественного транспорта. Таким образом пассажирам станет комфортнее добираться до работы и других точек притяжения в городе.

Реконструкция Амурской улицы и строительство новой дороги по направлению Курганской, Уральской улиц, а также 2-го Иртышского проезда с выходом на СВХ позволят сформировать магистральное направление, частично разгрузив Щелковское шоссе.

По словам заместителя директора Института Генплана Москвы Игоря Бахирева, в результате реализации проекта будет создана система современных пешеходных зон, которая свяжет остановки общественного транспорта, станции метрополитена и МЦК с жилыми территориями и основными точками притяжения районов.

«Вдоль улиц Байкальской, Иркутской и Черницынского проезда отремонтируют тротуары, а также создадут сеть велосипедных дорожек с единым маршрутом от станции «Черкизовская» до Гольяновского парка. На прилегающих к улицам территориях разместят площадки для отдыха и высадят деревья», – сказал Бахирев.

Общественные обсуждения по данному проекту проходят на сайте «Активный гражданин» с 6 по 19 октября. Все предложения граждан, полученные в ходе электронных общественных обсуждений, будут рассмотрены разработчиками проектов.

Хорды и ЦКАД: какие дороги построят в Московском регионе в 2021 году>>