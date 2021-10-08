РИАМО (МЫТИЩИ) - 8 окт. В заключительный день Московского областного слета юных инспекторов движения в городском округе Мытищи сотрудники ГИБДД организовали для его участников виртуальный просмотр тематического фильма по безопасности дорожного движения, сообщается в Instagram-аккаунте Госавтоинспекции Подмосковья.

Надев VR-очки, ребята перенеслись из зрительного зала в виртуальную реальность и оказались на улицах оживленного города, где с помощью электронного ассистента повторили основные алгоритмы безопасного поведения в дорожно-транспортной среде. Инновационный образовательный продукт был представлен руководителями проекта «Виртуальная энциклопедия» городских округов Королев и Сергиево-Посадский.

После просмотра фильма ЮИДовцы не скрывали свои эмоции от нового формата изучения дорожной грамоты, а педагоги и сотрудники Госавтоинспекции отметили высокий потенциал проекта в сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.