РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 окт. Рабочие расчистили территорию под площадку для выгула собак в парке «Дубрава» микрорайона Климовск Подольска, сообщил депутат округа Олег Паскарь.

Олег Паскарь совместно с заместителем начальника теруправления «Климовск» Романом Ермаковым и депутатом Александром Дудкиным провел осмотр места, предназначенного под строительство площадки для выгула собак в парке «Дубрава».

«В настоящее время это место уже расчищено, но основная часть работ начнется после завершения строительства спортивной площадки - к концу года», - написал Паскарь на своей странице в соцсети «ВКонтакте».