РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 8 окт. За прошедшие сутки в Щелкове выявили 14 новых случаев Covid-19, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 7 798 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

В Московской области за прошедшие сутки выявили 1 490 случаев коронавирусной инфекции.

За все время пандемии в Подмосковье подтверждено 461 500 случаев инфицирования коронавирусом. Скончались 8 275 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 400 595 человек.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу по номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>