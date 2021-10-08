РИАМО - 8 окт. Попутное столкновение «Газели» и легкового автомобиля Jaguar произошло на 7-м км дороги Орехово-Зуево — Верея — Новониколаевка, пострадали 6 человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

У всех пострадавших зафиксированы травмы различной степени тяжести.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ДПС. Они выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Кроме того, прокуратура также организовала проверку. Будет дана оценка соблюдению законодательства в сферах обеспечения безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок.