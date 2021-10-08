РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 окт. В Подольске за минувшие сутки выявили 105 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе зафиксировали 17 530 случаев инфекции, сообщает подмосковный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки было выявлено 1 490 случаев заболевания коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 461 500 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 275 человек. Выздоровели и выписались 400 595 человек.

В регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122, информацию также можно получить на сайте covid.mz.mosreg.ru.

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