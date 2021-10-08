РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 окт. Сотрудникам ПАО СК «Росгосстрах» в Подольске вручили награды к 100-летнему юбилею со дня основания компании, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В ДК им. Карла Маркса 6 октября в связи со столетним юбилеем со дня основания «Росгосстраха» прошло торжественное мероприятие при участии замглавы администрации по экономике и финансам Алексея Карпова.

От лица главы Подольска Николая Пестова сотрудники подольского офиса ПАО СК «Росгосстрах» награждены памятными наградами за достигнутые успехи в развитии страховой деятельности и плодотворный многолетний профессиональный труд в страховании: знаками отличия «За заслуги перед городским округом Подольск» I и II степеней, медалями «За безупречную службу» I, II, III и IV степеней, благодарностью главы городского округа.

«Росгосстрах» является одной из крупнейших по масштабам (присутствию в регионах), собранным страховым премиям, активам и резервам страховой организацией в России. На протяжении многих лет занимал первое место по объемам собираемой страховой премии в стране. Относится к категории системообразующих российских страховых компаний. Подольский офис компании на протяжении нескольких лет активно участвует в жизни городского округа.