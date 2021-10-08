РИАМО - 8 окт. Временно исполняющим обязанности главы Ленинского городского округа назначен Алексей Спасский, сообщает пресс-служба Главного управления территориальной политики Московской области.

В пятницу глава Ленинского городского округа Московской области Дмитрий Абаренов сложил полномочия по собственному желанию.

Согласно уставу Ленинского городского округа, временное исполнение полномочий главы возложено на первого заместителя главы администрации муниципалитета Алексея Спасского.

Глава городского округа Красногорск Алексей Спасский досрочно ушел в отставку по собственному желанию в пятницу. Временно исполняющим полномочия руководителя муниципалитета назначили первого заместителя главы Всеволода Волосевича.

Дмитрий Абаренов работал в Минспорте Подмосковья и администрации Можайского района. С 26 декабря 2018 года по 9 марта 2021 года был главой Можайского округа. Весной был избран главой Ленинского округа.