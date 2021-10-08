РИАМО - 8 окт. Заторы в 7 баллов из 10 возможных наблюдаются на дорогах столицы днем в пятницу, снижение загруженности дорог ожидается после 20 часов, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Крупные пробки образовались на севере, северо-западе, юге и юго-востоке МКАД, перегружены автомобилями Третье транспортное кольцо и Садовое кольцо.

Пробки наблюдаются на Щелковском шоссе, проспекте Мира, Ленинском проспекте, Каширском шоссе, проспекте Андропова и других.

Загруженность городских дорог к 20 часам снизится до 5 баллов, свободными они станут после 22 часов.