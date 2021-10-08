РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 окт. В двух парках городского округа Люберцы 9 октября проведут благотворительную акцию «Протяни руку лапам» в помощь бездомным животным, сообщает пресс-служба местного отделения партии «Единая Россия».

Гуманитарный сбор был инициирован молодогвардейцами «Единой России» и проводится при поддержке администрации Люберецких парков.

Адресную помощь по результатам акции окажут домашнему зооприюту в Малаховке. На попечении местной жительницы в нем находятся 18 собак и 32 кошки. Животные остро нуждаются в корме, антипаразитарных медикаментах, мисках, поводках и лежаках.

Благотворительный сбор состоится на территории Центрального и Наташинского парков с 12:00 до 15:00. Акция приурочена ко Всемирному дню защиты животных, который ежегодно отмечается 4 октября.

По словам члена штаба Люберецкого местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Алеси Морозовой, нынешний сбор – не первый.

«В прошлом году нам удалось ощутимо поддержать обитателей приюта «Зоорассвет». Очень рассчитываем на успех нынешней акции. Мы не просто хотим помочь, но и привлечь внимание к проблеме увеличения численности бездомных животных и помощи зооприютам», – пояснила Морозова.