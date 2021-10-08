РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 8 окт. С начала текущего года в городском округе Котельники отремонтировано 9 подъездов жилых домов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Министерством ЖКХ и муниципальными образованиями Московской области был определен план на 2021 год по ремонту подъездов многоквартирных домов. Всего за текущий год запланировано отремонтировать порядка 13 тыс. объектов.

Данные работы реализуются в рамках региональной губернаторской программы «Мой подъезд», задача которой заключается в улучшении качества жизни жителей Подмосковья и приведении подъездов к внешнему виду, отвечающему пожеланиям проживающих в МКД. На сегодняшний день в Подмосковье уже отремонтировано порядка 8 тыс. подъездов, что составляет 70% от общего объема программы.

Программа «Мой подъезд» действует с 2016 года, за этот период привели в порядок уже более 91 тыс. подъездов. Участие в ней добровольное и происходит по решению собственников жилья. Программа предусматривает полную творческую свободу и контроль за реализацией работ непосредственно жителями МКД, позволяя им самим выбрать колеровку цвета стен, оформление входной группы, форму светильников, качество полов и перил.