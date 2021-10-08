РИАМО (КОРОЛЕВ) - 8 окт. В микрорайоне Юбилейный в Королеве открылась новая спортивная площадка с зоной воркаута, детской площадкой и полями для игр в футбол, баскетбол и волейбол, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Площадка установлена по программе губернатора Московской области «Открытый стадион», в рамках которой все жители смогут бесплатно заниматься спортом на школьных спортивных площадках.

«Большие перемены происходят в Королеве и в микрорайоне Юбилейный. Сегодня (8 октября - ред.) мы открыли первую площадку, которая будет работать с 6:00 до 22:00 ежедневно. Здесь могут заниматься все жители города», - сказал первый заместитель главы администрации Игорь Трифонов.

Площадка находится рядом со школой №8 во дворе дома. Она работает независимо от графика работы школы.

По словам Трифонова, в Королеве в этом году откроется еще 8 таких комплексов. Спортивные комплексы находятся в общем доступе, поэтому на них необходимо соблюдать правила пользования, быть аккуратным, не ломать и не портить элементы площадок.

После открытия Игорь Трифонов пообщался с молодыми педагогами, пришедшими работать в школы города в этом учебном году.