РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 8 окт. В рамках проекта «Активное долголетие» в спорткомплексе «Котельники» прошло занятие по дыхательной гимнастике для пенсионеров, сообщает пресс-служба администрации округа.

Данный вид гимнастики положительно воздействует на весь организм. Все органы насыщаются кислородом, улучшаются обмен веществ и кровообращение. Регулярные занятия дыхательной гимнастикой позволяют восстанавливать дыхательные мышцы, увеличивать переносимость физической нагрузки, устраняя одышку, и приводить в норму работу мускулатуры.

Все желающие жители пенсионного возраста могут посещать занятия, которые проходят каждую пятницу в МСОАУ «Спорткомплекс Котельники» по адресу: мкрн Белая Дача, д. 8А, начало в 10:00.