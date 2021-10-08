РИАМО - 8 окт. В 60 районах Москвы проводится переселение участников программы реновации в новые квартиры, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Расселение жителей старых домов по реновации идет в 60 районах и во всех административных округах города. С момента начала реализации программы под заселение передано 126 новостроек, в которые сегодня переселяются жители 360 старых домов», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, всего с момента запуска программы в мегаполисе начато переселение почти 55 тыс. горожан.

«Завершили переезд в новое жилье свыше 40 тысяч человек. Только в течение этого года запланировано начать переселение 30 тысяч жителей», – добавил заммэра.

Как уточнил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, сейчас по реновации в городе возведены и введены в эксплуатацию 155 домов площадью 2 млн кв. м.

«В стадии проектирования и строительства находится более 300 объектов общей площадью 5,4 млн кв. м», – уточнил Левкин.

Программа реновации жилфонда столицы была утверждена мэром города Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она затрагивает порядка 1 млн жителей мегаполиса. Для реализации программы в городе были подобраны 523 стартовые площадки. Подробнее о данной программе можно узнать на официальном сайте мэра столицы.

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