РИАМО (МЫТИЩИ) - 8 окт. В городском округе Мытищи 13 человек погибли на железнодорожных путях с начала текущего года, сообщается в Instagram-аккаунте администрации округа.

25 сентября на станции Тайнинская пожилой житель Москвы был смертельно травмирован проезжающей электричкой. На данный момент установлена личность погибшего. Это Илдус Хасянов 1969 года рождения, который в 20:20 пытался взобраться на платформу, но был сбит проезжающим поездом.

За 2020 год на участке в радиусе 1 км от места происшествия произошло 5 случаев смертельного травмирования, за 2021 год данный случай стал 4. В целом в Мытищах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года статистика смертельных случаев выросла на 45%. Если в прошлом году на 1 октября было зафиксировано 9 таких случаев, то в 2021 году – уже 13.

Управление транспорта и дорожного хозяйства совместно с линейным отделом полиции и Адмистративно-пассажирской инспекцией на постоянной основе проводят профилактические рейды. Так, 1 октября состоялся очередной рейд, в ходе которого были проверены благоустроенность подходов и наличие «народных троп». В результате выявили 13 несанкционированных проходов, которые неоднократно были ликвидированы, но жители снова и снова ищут для себя лазейку.

Железнодорожные пути являются зоной повышенной опасности. Соблюдая на них правила безопасности, пассажиры берегут свои жизни.