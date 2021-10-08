РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 8 окт. В парке «Елочки» Домодедова экстрим-школа «Одно колесо» 9 октября проведет бесплатный открытый урок на роликах для детей от 4 до 14 лет, сообщается в группе парка в соцсети «ВКонтакте».

Родители также могут принять участие в занятии, взяв с собой роликовые коньки.

Мероприятие пройдет на площадке у пруда. Начало в 12:00. С собой нужно иметь полный комплект защиты (наколенники, налокотники, защита на кисть, шлем).

На уроке расскажут о технике безопасности, правилах падения и использования защиты, основах движения вперед, способах торможения, поворотах, поворотах с набором скорости и покажут различные балансовые упражнения для развития координации.

Занятия проводит сертифицированный инструктор.