РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 окт. В целях профилактики ДТП с участием пешеходов с 11 по 17 октября на территории обслуживания отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход». Об этом сообщает служба пропаганды БДД ведомства.

В рамках мероприятия сотрудниками ДПС будет усилен контроль за участниками дорожного движения. В вечерние и утренние часы посты и маршруты патрулирования будут приближены к пешеходным переходам с интенсивным движением пешеходов, а также к пешеходным переходам у образовательных организаций.

Запланировано также проведение ряда мероприятий, направленных на снижение количества ДТП, связанных с наездом на пешеходов. Особое внимание сотрудники ГИБДД уделят пресечению нарушений пешими участниками дорожного движения. Одновременно будет осуществляться контроль за применением световозвращающих элементов пешеходами, передвигающимися вне населенных пунктов.

Госавтоинспекция напоминает пешим участникам дорожного движения, что перед переходом проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу ПДД разрешают пешеходу выходить на проезжую часть только после того, как он оценит расстояние до приближающегося транспортного средства, его скорость и убедится, что переход будет для него безопасен.

Автоинспекторы просят пешеходов быть максимально заметными и предсказуемыми для водителей. Одеваться в верхнюю одежду ярких тонов и даже в городе использовать световозвращающие элементы на верхней одежде, а также обеспечить ими и одежду ребенка.