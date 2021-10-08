РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 окт. Жители подмосковного Красногорска по 10 октября могут проголосовать за пруд, который включат в программу по очистке на 2022 год, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

До конца этой недели голосование проходит на портале «Добродел». По его итогам в Подмосковье будут определены 60 прудов, которые войдут в первоочередной план работ на следующий год.

От городского округа на голосование вынесено 10 водоемов. Сейчас по количеству голосов и комментариев лидирует пруд в парке им. Карбышева в поселке Нахабино.

Отдать свой голос можно, перейдя по ссылке. На карте необходимо выбрать свой муниципалитет. Далее нужно перейти в раздел «Голосование» и выбрать пруд. Затем нажать кнопку «Проголосовать» и авторизоваться через портал госуслуг, чтобы голос был засчитан.

Расчистка водных объектов проводится в рамках губернаторской программы «100 прудов и озер».