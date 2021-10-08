РИАМО - 8 окт. С начала текущего года услугами Раменского историко-художественного музея воспользовались порядка 20 тыс. человек, сообщили РИАМО в музее.

«Самыми популярными стали пешеходные и автобусные экскурсии по округу, а также обзорные экскурсии по самому музею», — уточнили в музее.

Также около 5 тыс. человек посетили мероприятие «Ночь туризма», которое прошло городском парке. Оно состоялось 21 августа на всей территории парка. Там провели конкурс бардовских песен, квест по знанию исторических личностей, а еще соревнование на знание географии Раменского городского округа.

Также осенью в муниципалитете стартует программа «Бальные хлопоты». В рамках нее участники смогут разучить бальные танцы.