РИАМО - 8 окт. Общественная палата Московской области обновилась на 60%, впереди – три интересных года работы, заявила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

«Сегодня собран в первый раз новый состав Общественной палаты Московской области, он на 60% обновился. Спасибо, что вы рядом с нами, беспристрастно делаете такую непростую работу», – сказала Виртуозова.

Она отметила, что впереди увлекательные и интересные три года работы.

«Очень надеемся на вас, на ваше плечо и критичное, резкое слово. Мы должны быть примером для всей страны», – заявила Виртуозова.

По ее словам, на сегодняшний день во многом благодаря Общественной палате достигнут новый уровень диалога с жителями.

«Для губернатора (Андрея Воробьева - ред.) главный принцип – это правда. Да, люди бывают недовольны, критикуют. Но сейчас достигнут конструктивный диалог с жителями. Во многом это достигнуто благодаря вашей работе (Общественной палаты Московской области - ред.)», – заключила вице-губернатор.

Ранее председателем Общественной палаты Московской области переизбрали Анатолия Торкунова.