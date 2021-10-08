РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 окт. Свыше 100 организаций входят в состав Торгово-промышленной палаты подмосковного Красногорска, сообщил президент палаты Сергей Капустин.

Общее внеочередное собрание союза «Красногорская торгово-промышленная палата» состоялось в ДК «Подмосковье» в пятницу. В мероприятии также принял участие председатель совета депутатов округа Сергей Трифонов. Вел заседание президент Торгово-промышленной палаты Московской области Денис Французов.

В повестку собрания вошли утверждение новой редакции устава ТПП и выборы правления союза. Кроме того, участникам форума рассказали о проекте «Сделано в Красногорске», с помощью которого местные предприниматели могут продвигать свои товары и услуги.

Также новым членам Торгово-промышленной палаты вручили членские билеты, а активистам – благодарственные письма от главы округа.

«На сегодняшний день в ТПП Красногорска 108 членствующих организаций», – сказал Капустин.

Он также пояснил, что Торгово-промышленная палата РФ ввела стандарт в работе ТПП всех уровней. Устав Красногорской торгово-промышленной палаты привели в соответствие с новыми критериями. Присутствующие члены союза единогласно проголосовали за внесение изменений.

Кроме того, в ходе заседания избрали правление ТПП в количестве 5 человек.

«Это орган, в компетенцию которого входят повседневные рабочие вопросы: принятие новых членов, исключение из членов, другие, не относящиеся к компетенции совета ТПП», – пояснил Французов.

Председателем правления избрали президента Красногорской ТПП Сергея Капустина.