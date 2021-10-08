РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 8 окт. В полицию поступило заявление из Щелковского центра занятости населения о том, что местная жительница незаконно получала пособие по безработице, являясь трудоустроенной. Сумма ущерба составила более 14 тыс. рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

По подозрению в совершении данного преступления сотрудниками полиции установлена и задержана 23-летняя местная жительница.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».