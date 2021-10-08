РИАМО - 8 окт. Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова поздравила Анатолия Торкунова с переизбранием на должность председателя Общественной палаты региона на первом пленарном заседании, передает корреспондент РИАМО.

«Поздравляю вас, Анатолий Васильевич (с переизбранием на должность председателя Общественной палаты - ред.)! Для нас большая честь, <...> у нас лучший председатель и лучшие члены Общественной палаты. Нам без вас никуда», – сказала Виртуозова.

Она отметила, что Торкунов – блестящий дипломат и общественник. Он также знаменит своими благотворительными проектами.

Анатолий Торкунов – российский дипломат, кореевед, историк и политолог. Ректор МГИМО (с 1992 года), президент Эндаумента МГИМО. Кандидат исторических наук, доктор политических наук, профессор, академик РАН (с 2008 года). Председатель Совета директоров АО «Первый канал» (2011-2020). Сопредседатель российско-французского Трианонского диалога (с 2017 года). Председатель Общественной палаты Московской области (с 2017 года). Заслуженный работник дипломатической службы РФ.