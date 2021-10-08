РИАМО - 8 окт. С начала 2021 года жители Московской области подали 578 заявлений на предоставление ежемесячной компенсации по уходу за инвалидами, сообщает пресс-центр Мособлдумы.

Количество заявлений, поданных за 2021 год, уже превысило результаты двух предыдущих годов. Так, в 2019 году было подано 232 заявления, а в 2020 году – 511.

«В 2018 году мы приняли изменения в закон, которыми установили право на ежемесячную денежную выплату на уход за инвалидами I, II группы. Она предоставляется, в том числе лицам, осуществляющим дистанционную работу или, которые трудятся не более двух часов в день, в возрасте от 18 до 65 лет и не имеющим группы инвалидности», - сказал председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Он отметил, что благодаря принятой мере социальной поддержки, количество заявлений увеличилось более чем на 300 штук, что является показателем ее востребованности и актуальности.

Согласно данным мониторинга, в регионе стало меньше жителей с ограниченными возможностями здоровья. В 2019 году их было более 426 тыс., а в 2021 – около 400 тыс.

При этом увеличилось количество инвалидов трудоспособного возраста - со 119 тыс. человек в 2019 году до 150 тыс. в 2021 году.

Голубев добавил, что в Мособлдуме обсудят предоставление дополнительных мер социальной поддержки для людей с инвалидностью и лиц, осуществляющих уход за ними.