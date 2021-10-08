РИАМО - 8 окт. Филиал Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Дом сестринского ухода «Люблино» откроется через несколько месяцев, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

В пятницу, накануне Всемирного дня хосписной и паллиативной помощи, капитальный ремонт в здании осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

«Паллиативная помощь давно уже не является чем-то особенным. Ежедневно профессиональное и качественное лечение и уход получают тысячи жителей города, страдающих неизлечимыми заболеваниями. В наших планах – дальнейшее расширение этого вида медицинской помощи, внедрение современных технологий, повышение комфорта для пациентов и их родственников», – подчеркнул Собянин.

Он отметил, что в ближайшее время в мегаполисе планируют открыть койки сестринского ухода за пожилыми людьми, которым невозможно помочь в домашних условиях.

Дом сестринского ухода «Люблино» расположен по адресу: ул. Шкулева, д. 4, стр. 2. Сейчас рабочие ведут монтаж инженерных и медицинских систем. Также приводят в порядок территорию вокруг здания. Строительная готовность объекта составляет 95%.

В учреждение уже купили более 5 тыс. единиц медицинского оборудования на сумму 174,2 млн. рублей. Там появятся аппараты УЗИ, рентген-аппарат.

Ежегодно в Москве в паллиативной медицинской помощи нуждаются более 80 тыс. человек, в том числе около 3 тыс. детей.