РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 окт. Налоговики Подольска напомнили жителям округа о необходимости оплаты налогов за 2020 год до 1 декабря, сообщает пресс-служба Межрайонной ИФНС №5 по Московской области.

Налоговое уведомление за налоговый период 2020 года должно быть исполнено (оплачено) не позднее 1 декабря 2021 года. Соответственно, налоговые органы не позднее 30 дней до наступления срока уплаты по налогам направляют налогоплательщикам-физическим лицам налоговые уведомление для их уплаты.

Форма налогового уведомления утверждена приказом ФНС России и включает сведения для оплаты указанных в нем налогов (QR-код, штрих-код, УИН, банковские реквизиты платежа). Налоги, подлежащие уплате физическими лицами в отношении принадлежащих им объектов недвижимого имущества и транспортных средств, исчисляются не более чем за три налоговых периода, предшествующих календарному году направления налогового уведомления.

В случае, если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом, составляет менее 100 рублей, налоговое уведомление не направляется, за исключением случая направления налогового уведомления в календарном году, по истечении которого утрачивается возможность направления налоговым органом налогового уведомления.

Налоговое уведомление может быть направлено по почте заказным письмом или передано в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика. В случае направления налогового уведомления по почте заказным письмом налоговое уведомление считается полученным по истечении шести дней с даты направления заказного письма.