РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 окт. В Центральном парке городского округа Люберцы подрядчики проводят работы по консервации на зиму светодинамического фонтана, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В плановом режиме проводятся работы по содержанию территорий парков городского округа Люберцы. Ежедневно производятся уборка листвы, вывоз мусора, опиловка аварийных и сухостойных деревьев, очистка общественных туалетов. Также ведутся работы по консервации светодинамического фонтана в Центральном парке Люберец», - сказал Ружицкий.

Он обратился к жителям городского округа присылать замечания или предложения по данной теме на его личную почту.

«Стоит теплая, солнечная осенняя погода - проведите выходные с пользой для себя и своих близких в люберецких парках», - добавил Ружицкий.