РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 окт. В подмосковных Люберцах проводится проверка по факту наезда на ребенка на проспекте Победы, сообщает служба пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

По предварительным данным, 4 октября в 14:30 в городском округе Люберцы на проспекте Победы в районе дома №9/20 водитель легкового автомобиля совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. Тот пересекал проезжую часть на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП ребенок получил травмы. По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.