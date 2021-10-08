РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 8 окт. Завершены работы по капитальному ремонту водозаборного узла в поселке Краснознаменский Щелкова, сообщается на сайте администрации городского округа Щелково.

На объекте установлена станция обезжелезивания, что значительно повысит качество воды поставляемой жителям.

Кроме того, в микрорайоне Восточная Европа завершено бурение скважины глубиной 170 м. Для полного восстановления работы водозаборного узла сейчас идет замена системы очистки воды и насосного оборудования.