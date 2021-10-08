РИАМО - 8 окт. В третьем квартале текущего года в общественном транспорте столицы зафиксировано более 130 тыс. нарушений масочного режима, сообщили в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».
В период подъема заболеваемости коронавирусом проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте усилены.
Для усиления контроля при проверках задействован весь штат контролеров. Свыше 1,8 тыс. работников информируют пассажиров и проверяют соблюдение безопасного пребывания на наземном и железнодорожном транспорте, на вокзалах и всех участках метро.
С прошлого месяца контролеры перешли на электронное оформление постановлений, это позволит исключить ошибки и сократить процедуру оформления документов до 5 минут.
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