РИАМО - 8 окт. На транспортной инфраструктуре столицы установлено порядка 3 тысяч бесплатных санитайзеров, что является самой большой сетью в мире, сообщила в пятницу журналистам замруководителя пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Анна Лапушкина.

«Немаловажная вещь, которую мы сделали во время пандемии, которая будет оставаться и дальше, это сеть бесплатных санитайзеров. На всей транспортной инфраструктуре их около 3 тысяч», – рассказала Лапушкина.

По ее словам, это самая большая сеть бесплатных санитайзеров на транспорте в мире.

Лапушкина рекомендовала пассажирам пользоваться санитайзерами, носить маски и заботится о своем здоровье и здоровье других пассажиров.

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