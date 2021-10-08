РИАМО - 8 окт. Ключи от собственных квартир получили четверо детей-сирот из Коломны Вера Черняева, Рустам Оленев, Алексей Гвоздев и Яна Лебедева, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Ребятам вручили ключи в рамках государственной программы Московской области «Жилище».

Новое жилье предоставляется с качественным ремонтом и полностью готово к заселению. Ребята очень рады такому событию: они полны надежд и планов.

Один из новоселов 18-летний Рустам Оленев учится в Луховицком аграрно-промышленном техникуме на мастера сельскохозяйственного производства.

«Сейчас я на четвертом курсе, после чего планирую получить второе образование – автослесаря. Потихоньку буду здесь обживаться. Ну а потом семью буду создавать, девушка у меня есть – Алина. Очень порадовала квартира – большая, светлая и обустроенная, все основное и необходимое уже есть», – отметил Оленев.