РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 окт. Полицейские устанавливают местонахождения мужчины, который проник на территорию частного дома в микрорайоне Салтыковка Балашихи и приставал к женщине, сообщили «РИАМО в Балашихе» в пресс-службе МУ МВД России «Балашихинское».

Жители Балашихи 7 октября в соцсетях разместили тревожную информацию о том, что в округе объявился мужчина, который проник на территорию частного дома, расположенного на Носовихинском шоссе в микрорайоне Салтыковка, и приставал к женщине. По их словам, он обнажил свои гениталии и хотел проникнуть в дом, но женщина успела вытолкнуть его за дверь.

На протяжении получаса мужчина пытался выбить дверь. Женщина обратилась в полицию.

«Сообщение в полицию поступило 7 октября. На место выехал участковый. Он объехал территорию, но не нашел мужчину, тот успел скрыться. В настоящий момент проводится проверка по факту установления местонахождения мужчины», - сообщили в пресс-службе.

По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.