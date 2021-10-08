РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 8 окт. 16 пенсионеров из подмосковного Щелкова посетили наукоград Реутов, познакомились с его достопримечательностями, они посетили Троицкий храм и Музейно-выставочный центр, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Для участников проекта «Активное долголетие» доступны ближайшие экскурсии: 13 октября в городской округ Мытищи на Жостовскую и Федоскинскую фабрики и 15 октября - в город Дмитров на экскурсию в Успенский собор и на фарфоровую фабрику «Мануфактура Гарднеръ в Вербилках».

Записаться на экскурсии, а также следить за их расписанием можно в мобильном приложении Соцуслуги, на официальном сайте «Активное долголетие» или уточнять информацию в Щелковском комплексном центре социального обслуживания по телефону: 8(496)562-96-72.