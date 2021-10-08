РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 окт. В городском округе Люберцы по программе «Социальная газификация» построено 600 м газопровода, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В настоящий момент протяженность газопроводов, построенных в Московской области по программе соцгазификации, превысила 250 км. Уже сейчас в рамках президентского проекта «Мособлгаз» выполнил треть плана до конца года.

Благодаря социальной газификации прирост протяженности газораспределительной сети Подмосковья превзойдет все предыдущие годы. В среднем за год строили порядка 1 тыс. км. В этом году только по программе «Социальная газификация» построят 800 км.

В настоящее время в Люберцах построено 600 км газопроводов. Нагрузка на сеть увеличится, но это не отразится на качестве газоснабжения абонентов. К концу 2022 года в городском округе по программе «Социальная газификация» будет построено 28,4 км газораспределительных сетей.