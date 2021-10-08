РИАМО - 8 окт. Сотрудники министерства внутренних дел России занимаются подготовкой нового порядка въезда в Россию и выезда из страны. Это займет пару месяцев, сообщает «Интерфакс».

Подготовить новые правила поручил президент России Владимир Путин. Это нужно для того, чтобы процедуры по въезду и выезду были максимально прозрачными.

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, замечания европейского бизнеса по порядку въезда будут переданы в межведомственную группу, которая готовит новую процедуру.

«Мы заинтересованы, чтобы бизнес чувствовал себя комфортно, и, конечно, визовая поддержка, визовая комфортность, должна быть частью инвестиционной привлекательности», — подчеркнул Лавров.

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