РИАМО - 8 окт. Сотрудники министерства внутренних дел России занимаются подготовкой нового порядка въезда в Россию и выезда из страны. Это займет пару месяцев, сообщает «Интерфакс».
Подготовить новые правила поручил президент России Владимир Путин. Это нужно для того, чтобы процедуры по въезду и выезду были максимально прозрачными.
По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, замечания европейского бизнеса по порядку въезда будут переданы в межведомственную группу, которая готовит новую процедуру.
«Мы заинтересованы, чтобы бизнес чувствовал себя комфортно, и, конечно, визовая поддержка, визовая комфортность, должна быть частью инвестиционной привлекательности», — подчеркнул Лавров.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии