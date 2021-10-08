РИАМО - 8 окт. Более 120 автобусов «Мострансавто» перевезут гостей и участников агропромышленной выставки «Золотая осень-2021», проходящей в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Одинцовском округе Подмосковья, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Компания будет бесплатно перевозить пассажиров по специальным маршрутам, согласованным с заказчиком транспортной работы.

«Мострансавто» приступило к обслуживанию мероприятия 1 октября, еще до его официального открытия, а завершит работу 10 октября. Для перевозки пассажиров задействованы автобусы большого класса из различных филиалов компании.

Транспортные средства оснащены всем необходимым оборудованием для комфортного и безопасного проезда. Перед выходом на маршрут автобусы проходят дополнительную предрейсовую подготовку, в салонах проводится регулярная дезинфекция.

Всероссийская сельскохозяйственная выставка «Золотая осень-2021» проводится в стране в 23 раз, в 2000 году она стала ежегодной. В выставке принимают участие более 100 агропромышленных деятелей из разных регионов России.