РИАМО - 8 окт. Порядка 4 тыс. сотрудников ежедневно проводят дезинфекцию инфраструктуры и поездов Московского метрополитена, сообщила в пятницу журналистам заместитель руководителя пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Анна Лапушкина.

«Около 4 тыс. сотрудников ежедневно занимаются дезинфекцией и уборкой всей инфраструктуры», - рассказала Лапушкина.

По ее словам, за время пандемии коронавируса дезинфекцию пассажирской инфраструктуры в метро стали проводить в 10 раз чаще, а обработку поездов - в 2 раза чаще. Меры, которые применяют в Московском метрополитене по борьбе с различными вирусами, признаны Всемирной организацией здравоохранения одними из самых эффективных в мире.

«Все те меры, которые мы начали реализовывать с начала пандемии, <…> мы все это оставим и отказываться не планируем», - добавила Лапушкина.

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