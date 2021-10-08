РИАМО - 8 окт. Следователи будут ходатайствовать об избрании судом меры заключения в виде заключения под стражу для 40-летнего мужчины, который подозревается в покушении на убийство, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, утром 7 октября в квартире жилого дома на Интернациональной улице в Москве между двумя мужчинами, распивавшими алкоголь в компании, произошел конфликт.

Во время перепалки обвиняемый ударил кулаком потерпевшего в живот, а затем несколько раз нанес колото-резаные ранения в шею. Думая, что потерпевший скончался, обвиняемый с места происшествия скрылся.

«Свидетели вызвали скорую помощь и потерпевший, 1984 года рождения был госпитализирован в столичную больницу, где ему своевременно оказана медицинская помощь», - отметила Иванова.

Правоохранители смогли оперативно задержать подозреваемого. Ему уже предъявили обвинение.