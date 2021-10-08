РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 8 окт. Общественники осмотрели ход благоустройства парков на территории Домодедова, сообщается на странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

На территории парков прошла встреча Общественного совета. На ней подвели итоги летнего сезона, обсудили качество услуг городских парков, подготовку к зимнему сезону и планы на следующий год.

В этом году в парке «Елочки» проводятся работы по замене кабельных линий электропередачи, а в парке «Константиновский» заменено асфальтное покрытие.