РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 окт. Стали известны итоги VIII открытой военно-патриотической игры «Наследники Победы» юнармейских и военно-патриотических отрядов, которая прошла в Подольске, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г. о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

На базе стадиона «Труд» 5 октября прошла военно-патриотическая игра, посвященная Дню памяти Подольских курсантов. В ней приняли участие 63 команды: 24 юнармейских отряда представляли Подольск, а 39 юнармейских отрядов приехали в гости со всех уголков Подмосковья.

По итогам игры первое место заняла команда «Будимир» городского округа Подольск, второе - команды «Казаки России» Каширы и «Молодая гвардия» Подольска, третье - «Альтаир» Подольска, «Варяг» школы №35 Подольска и «Воин» городского округ Воскресенск.

Соревнования прошли в 9 видах по следующим этапам: РХБЗ, разборка-сборка автомата Калашникова, полоса препятствий, воинские звания ВС РФ, снаряжение магазина автомата Калашникова, военная история, строевая подготовка, стрельба имитационная из автомата Калашникова и ориентирование.