РИАМО - 8 окт. Новым начальником отдела МВД РФ по федеральной территории «Сириус» в Сочи стал полковник полиции Александр Куликов, его представили личному составу в пятницу, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Сегодня министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев представил личному составу отдела МВД России по федеральной территории «Сириус» нового начальника – полковника полиции Александра Куликова», – сказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Колокольцев отметил, что вновь назначенный руководитель свой профессиональный путь в ОВД начал почти 30 лет назад. В основном он трудился в Воронежской области. Большой опыт работы Куликов приобрел, когда возглавлял подразделения криминального блока территориальные органы на районном уровне.

Отделу МВД РФ по федеральной территории «Сириус» уделяется повышенное внимание со стороны центрального аппарата министерства.

«Проведенная недавно целевая проверка выявила ряд системных нарушений. Работа оперативных подразделений должным образом не организована. Понимаю все сложности, связанные с адаптацией в новом регионе, но даже в таких условиях почти «нулевой» результат недопустим и объективно не может быть оправдан. Времени на раскачку нет», – подчеркнул министр.

Колокольцев отметил, что на новой должности начальнику следует внимательного анализировать обстановку в регионе в целом и уточнил, что нужно сосредоточиться на раскрытии преступлений и обеспечении правопорядка.

Федеральная территория имеет особый статус, это также определяет специфику созданного отдела МВД.

«Здесь расположено более 500 объектов туристического кластера, парк развлечений. В курортный сезон число временно проживающих возрастает до 100 тыс. человек», – уточнил он.