РИАМО - 8 окт. В Московской области и столице с 03:00 до 09:00 9 октября будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

На всей остальной территории Центрального федерального округа предупреждение о погоде не требуется.

В ночь на 9 октября в регионе прогнозируется небольшая облачность без осадков. Местами ожидается туман. Ветер будет дуть слабый. Температура опустится до минус 3 градусов.

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