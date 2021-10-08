РИАМО - 8 окт. За время пандемии дезинфекцию пассажирской инфраструктуры в метро стали проводить в 10 раз чаще, сообщила в пятницу журналистам заместитель руководителя пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Анна Лапушкина.

«С начала пандемии мы увеличили количество раз дезинфекции в 10 раз на пассажирской инфраструктуре и в 2 раза — в поездах», — сказала Лапушкина.

По ее словам, в Московском метро каждые 2 часа проводится дезинфекция всех поверхностей, с которыми соприкасаются пассажиры. В Париже и Мадриде такая обработка проводится 1-3 раза в сутки.

«Уже 55% поездов метро оборудованы автоматической системой обеззараживания воздуха», - добавила Лапушкина.

Она добавила, что в остальных поездах дезинфекцию проводят с помощью ультрафиолетовых ламп. Лапушкина также отметила, что осень - время распространения респираторных заболеваний, поэтому очень важно, чтобы все пассажиры городского транспорта находились в безопасности.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>