РИАМО - 8 окт. В Одинцовском округе завершился капитальный ремонт еще одного отделения «Почты России» – на улице Городок-17 в рабочем поселке Большие Вяземы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В ходе реконструкции был существенно обновлен фасад здания, полностью заменены крыша и коммуникации, выполнена отделка внутренних помещений, установлены новое оборудование и мебель. Качество проведенных работ лично проверил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

«Мы были здесь, в Больших Вяземах, летом, видели практически полуразрушенное здание – то, в каких условиях приходилось работать сотрудникам почты и находиться клиентам, было недопустимо. Благодаря программе, которую инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьев, было подписано соглашение с «Почтой России» и на нашей территории 26 отделений почты приводим в порядок», – отметил Андрей Иванов.

Он подчеркнул, что офис на улице Городок-17 находится в муниципальной собственности, его ремонт выполнили за счет бюджета – заменили крышу и фасады, провели отделку внутренних помещений, входной группы.

«Теперь в почтовом отделении созданы достойные условия для сотрудников и посетителей – в помещениях чисто, светло и удобно», – добавил Иванов.

Глава Одинцовского округа уточнил, что в зоне обслуживания почтового отделения проживает суммарно более 7 тыс. человек. В среднем ежемесячно офис оформляет порядка 5 тыс. входящих отправлений и 4 тыс. – исходящих. Среднее количество посетителей – 100 человек в день, но в пиковые дни – свыше 200. Все работы в большевяземском отделении были выполнены по стандартам и брендбукам «Почты России».

Всего в Одинцовском округе необходимо за 2 года отремонтировать 26 отделений. В зоне ответственности муниципалитета – 6 из них, включая офис в Больших Вяземах.